На складе под Воронежем потушили пожар после ночной атаки БПЛА

Ликвидировано открытое горение на одном из атакованных БПЛА складов в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Площадь пожара оценивалась в 75 тыс. кв. м.

«На местах происшествий продолжают работать оперативные службы... Удалось не допустить появления новых пострадавших или поврежденных объектов»,— отметил губернатор.

Регион подвергся атаке беспилотников сегодня ночью. Один человек погиб, еще двое получили ранения. Загорелись два склада Wildberries. На первом площадь пожара составила 16 тыс. кв. м, его также потушили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.