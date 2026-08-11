Площадь пожара на складе под Воронежем выросла почти в четыре раза

На одном из двух складов под Воронежем, загоревшихся после атаки БПЛА, потушили пожар на площади 16 тыс. кв. м, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, пожар на втором складе локализован на площади 75 тыс. кв. м. Изначально площадь пожара на втором объекте оценивалась в 20 тыс. кв. м.

Регион подвергся атаке беспилотников сегодня ночью. Кому принадлежат склады, губернатор не уточнял. Wildberries сообщала об эвакуации ее логистических объектов в Воронежской области.