Wildberries подтвердила пожар на складах маркетплейса под Воронежем

Wildberries подтвердила, что ее логистические объекты в Воронежской области подверглись атаке БПЛА. Возникший на одном из складов пожар потушен, уточнили в компании.

На объектах заблаговременно провели эвакуацию. Товары «преимущественно не пострадали». «Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты»,— указано в пресс-релизе RWB.

Регион подвергся атаке беспилотников сегодня ночью. Один человек погиб, еще двое пострадали. На одном из двух складов под Воронежем, загоревшихся после атаки БПЛА, потушили пожар на площади 16 тыс. кв. м. Возгорание на втором складе локализовали на площади 75 тыс. кв. м, сообщал губернатор Александр Гусев. Глава региона не уточнял, кому принадлежат склады.

Всего в Воронежской области четыре объекта Wildberries приостановили работу, пишет «Ъ-Черноземье».