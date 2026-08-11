При атаке БПЛА в Воронежской области погиб мужчина

Над Воронежской областью ночью силами ПВО уничтожено 15 беспилотников. В Новоусманском районе при падении обломков был тяжело ранен 49-летний мужчина, он умер в больнице. Еще двое пострадали, сообщил губернатор Александр Гусев. Также произошел пожар на двух складах «крупной компании», ее название губернатор не уточнил.

Один из пострадавших в момент атаки был на улице, другой — на площадке крупного логистического центра, рассказал господин Гусев. Склады, где начался пожар, находятся в том же районе. На одном объекте возгорание локализовали на площади 16 тыс. кв. м, на другом тушат пожар на 20 тыс. кв. м. Помимо этого обломками повреждены три грузовых и один легковой автомобиль.

На всей территории региона сохраняется опасность атаки БПЛА. Wildberries сообщала, что ее логистические объекты в Воронежской области эвакуировали «по требованиям безопасности».