В Воронежской области после падения БПЛА загорелись два склада

В течение ночи над Воронежской областью средствами ПВО сбито 15 беспилотников. В Новоусманском районе в результате падения БПЛА загорелись два склада крупной компании, сообщил губернатор Александр Гусев. Название компании он не уточнил.

По словам губернатора, на одном объекте пожар локализовали на площади 16 тыс. кв. м, на другом тушат возгорание на площади 20 тыс. кв. м. Также при падении обломков был ранен 49-летний мужчина, он скончался в больнице. Еще два местных жителя пострадали, один из них работал на площадке «крупного логистического центра», добавил господин Гусев.

Wildberries сообщала об эвакуации ее логистических объектов в Воронежской области. На всей территории региона сохраняется опасность атаки БПЛА.