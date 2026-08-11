Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на склады в Воронежской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ в Воронежской области. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

11 августа вооруженные силы Украины с помощью дронов ударили по гражданским объектам в Воронежской области. При атаке один человек погиб, несколько мирных жителей пострадали. По словам госпожи Петренко, СКР проведет «полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего».

На одном из двух складов под Воронежем, загоревшихся после атаки, потушили пожар на площади 16 тыс. кв. м. Возгорание на втором складе локализовали на площади 75 тыс. кв. м, сообщал ранее губернатор Александр Гусев. В Wildberries подтвердили, что были атакованы склады компании в регионе. На объектах провели эвакуацию. Товары «преимущественно не пострадали», заверили в компании.