Пенсия с видом на море

Сочи второй год подряд остается самым привлекательным городом для переезда после выхода на пенсию. За него проголосовали 15% респондентов. Эксперты сходятся во мнении, что привлекательность курорта для пенсионеров ограничивается высокой стоимостью жилья и жизни, а комфортный переезд чаще возможен только при наличии собственной жилплощади или дополнительных источников дохода.

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Согласно исследованию «СберНПФ», 28% россиян после выхода на пенсию планируют остаться жить в том же населенном пункте. Доля тех, кто не задумывается о переезде, за год сократилась с 29 до 19%.

Сочи сохранил первое место в рейтинге наиболее привлекательных городов для переезда после выхода на пенсию. За курорт проголосовали 15% участников исследования против 23% годом ранее. Второе место занял Калининград с 12%, третье — Анапа с 10%. Санкт-Петербург и Краснодар разделили четвертую позицию, набрав по 9% голосов.

Главным критерием при выборе нового места жительства россияне назвали климат — его отметили 52% опрошенных. Спокойный ритм жизни важен для 48%, благоустроенность территории — для 45%. Близость моря имеет значение для 42% участников исследования, возможности для отдыха и досуга — для 35%. Состояние инфраструктуры и стоимость жилья отметили по 34% респондентов.

Именно сочетание этих факторов, по мнению эксперта по недвижимости Сочи Кирилла Флуткова, сохраняет интерес к городу со стороны людей, планирующих переезд после завершения трудовой деятельности. При этом он не считает этот интерес признаком массового переселения.

«Я бы не говорил о массовом переезде пенсионеров в Сочи, но устойчивый интерес к городу сохраняется»,— говорит господин Флутков.

По его словам, многие рассматривают переезд как долгосрочный жизненный сценарий, однако до покупки жилья доходят далеко не все. Основным ограничением становится стоимость недвижимости.

Доцент экономического факультета Кубанского государственного университета, экономист Ирина Рындина также считает, что финансовая сторона является одним из главных факторов при оценке Сочи как места для жизни после выхода на пенсию. По ее словам, одной пенсии для комфортной жизни в городе недостаточно, особенно если пенсионеру приходится снимать жилье.

«Для по-настоящему комфортной жизни одной только пенсии в Сочи недостаточно. Наличие собственного жилья делает жизнь более комфортной, так как аренда съедает значительную часть бюджета»,— отмечает госпожа Рындина.

При этом расходы на продукты и оплату ЖКУ, по ее оценке, в целом сопоставимы с ценами в городах-миллионниках. Медицина по ОМС достаточно качественная, однако сложная диагностика и платные процедуры могут стать серьезной статьей расходов.

Высокую стоимость недвижимости Кирилл Флутков также называет главным препятствием для потенциальных покупателей. По его словам, цена квадратного метра на первичном рынке уже превышает показатели большинства российских городов, а средняя стоимость квартиры в новостройке для большинства пенсионеров остается недоступной.

«Стоимость жилья за последние годы выросла настолько, что покупка квартиры для многих семей превратилась в сложную финансовую задачу»,— говорит эксперт.

Из-за этого, по его наблюдениям, покупатели стали чаще пересматривать первоначальные планы. Они выбирают квартиры меньшей площади, рассматривают более удаленные районы, апартаменты и вторичный рынок.

«Такой компромисс сегодня встречается гораздо чаще, чем покупка жилья в центральной части города»,— отмечает Кирилл Флутков.

При этом речь идет не только о покупке жилья в самом центре Сочи. Ирина Рындина считает, что вывод исследования о привлекательности курорта для пенсионеров справедлив в том числе для тех, кто готов выбирать поселки вместо Центрального Сочи или Адлера. В качестве примера она приводит Лоо, Дагомыс и Лазаревский.

По словам господина Флуткова, при выборе района будущие жители также ориентируются не столько на туристическую привлекательность, сколько на условия для постоянной жизни. Приоритет получают спокойные локации с ровным рельефом, удобным транспортом, поликлиниками и магазинами.

«Для постоянной жизни такие параметры оказываются значительно важнее близости туристических объектов»,— отмечает эксперт.

Экономист при этом относит высокую стоимость жизни к недостаткам Сочи наряду с дорогой недвижимостью и перегруженностью инфраструктуры, особенно летом.

«Стопроцентно доступным для пенсионеров Сочи назвать нельзя»,— говорит Ирина Рындина. По ее оценке, для полноценной жизни в городе пенсионерам могут потребоваться дополнительные источники дохода. В их числе она называет помощь родственников, проценты по депозитам и доход от аренды.

Расходы на жилье, питание, здравоохранение и транспорт, по словам экономиста, сильнее всего влияют на бюджет пенсионеров. Снизить их можно за счет выбора жилья вдали от побережья и центра, приготовления еды дома, а также использования возможностей ОМС и региональных льгот. Кроме того, пенсионерам доступны скидки в ряде культурных и досуговых объектов.

При этом у Сочи есть преимущества, которые, по словам экспертов, сохраняют его привлекательность для людей старшего возраста. Ирина Рындина выделяет субтропический климат, позволяющий вести активную жизнь практически круглый год, развитую досуговую инфраструктуру, местные краевые льготы и возможности для подработки в сфере гостеприимства и услуг.

Кирилл Флутков к ключевым причинам интереса к городу относит не только климат и море, но и санаторно-курортную базу, медицинскую инфраструктуру, транспорт и городскую среду.

«Именно сочетание этих факторов делает город привлекательным для людей старшего возраста»,— говорит эксперт.

По его наблюдениям, в Сочи переезжают собственники из разных регионов страны. Они продают жилье в крупных городах или северных регионах и направляют вырученные средства на покупку квартиры у моря.

При этом, по оценке Ирины Рындиной, наличие собственного жилья существенно меняет экономику жизни на курорте. Для пенсионеров, которым не нужно тратить значительную часть дохода на аренду, преимущества города оказываются более ощутимыми.

В ближайшие годы интерес к переезду в Сочи, по мнению Кирилла Флуткова, сохранится. Однако реализовать такой сценарий смогут прежде всего те, кому позволяет финансовое положение.

«Сегодня именно стоимость недвижимости все чаще определяет, кто сможет реализовать этот план, а кто ограничится мечтой о жизни у моря»,— говорит эксперт.

Мария Удовик