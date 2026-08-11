Инвестор пока не обозначил сроки строительства «Гулливера» в Геленджике

Проект ритейл-парка «Гулливер» на Сухумском шоссе в Геленджике остается на стадии доработки архитектурной концепции. Инвестор пока не обращался в администрацию города за разрешением на строительство и не обозначил сроки реализации проекта и объем инвестиций. Параметры территории, ранее утвержденные муниципалитетом, при этом сохраняются, пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на администрацию Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Концепцию будущего комплекса рассмотрели на градостроительном совете при главе администрации Геленджика. Сейчас ООО «Самбо2000» продолжает работу над архитектурными и цветовыми решениями. Разрешение на строительство объекта в муниципалитет пока не поступало.

В администрации города сообщили, что также не располагают информацией о генеральном подрядчике проекта, сроках окончания строительства и ввода ритейл-парка в эксплуатацию. Инвестор не предоставил муниципалитету данные об объеме вложений и источниках финансирования.

Между администрацией Геленджика и ООО «Самбо2000» соглашения о сотрудничестве по проекту не заключались. Компания также не обращалась в муниципалитет за сопровождением проекта или за получением статуса масштабного инвестиционного проекта.

Потребность будущего комплекса в подключении к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения должна определяться проектной документацией. При этом администрация пока не располагает информацией о начале ее разработки.

ООО «Самбо2000» ранее заявляло о планах строительства ритейл-парка на третьем километре Сухумского шоссе. В конце 2024 года администрация Геленджика утвердила проект планировки территории, предназначенной для размещения комплекса.

Площадь участка составляет 5,25 га. Около 3,2 га территории отвели под капитальное строительство, еще 1 га предусмотрели под парковки, проезды и благоустройство. В составе ритейл-парка планировали разместить супермаркет, специализированные магазины непродовольственных товаров и предприятия общественного питания.

Также проект предусматривает строительство двухполосной дороги протяженностью 662 м. Она должна соединить территорию комплекса с Сухумским шоссе и обеспечить транспортную связь с соседними территориями.

Ранее утвержденные параметры территории сохраняются. При этом конкретные сроки перехода к строительству пока не определены. За дополнительной информацией о реализации проекта администрация рекомендует обращаться непосредственно к ООО «Самбо2000».

Мария Удовик