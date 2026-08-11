В Геленджике пока не определили сроки строительства ритейл-парка «Гулливер»

Проект ритейл-парка «Гулливер» на Сухумском шоссе в Геленджике пока находится на стадии доработки архитектурной концепции. Разрешение на строительство объекта в администрацию города не поступало, а сроки реализации и объем инвестиций инвестор не обозначил, сообщили «Ъ-Новороссийск» в администрации Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Концепцию будущего ритейл-парка рассмотрели на градостроительном совете при главе администрации города. Сейчас ООО «Самбо2000» дорабатывает архитектурные и цветовые решения проекта. При этом обращений инвестора за разрешением на строительство в муниципалитет пока не было.

В администрации также сообщили, что не располагают информацией о генеральном подрядчике, сроках завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Объем инвестиций и источники финансирования проекта инвестор муниципалитету также не обозначил.

Кроме того, между администрацией Геленджика и ООО «Самбо2000» не заключались соглашения о сотрудничестве. Инвестор не обращался в муниципалитет за сопровождением проекта или получением статуса масштабного инвестиционного проекта.

Потребность будущего комплекса в подключении к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения будет определяться проектной документацией. При этом администрация пока не располагает информацией о начале ее разработки.

Ранее сообщалось, что ООО «Самбо2000» планирует построить ритейл-парк на третьем километре Сухумского шоссе. В конце 2024 года администрация Геленджика утвердила проект планировки территории под его размещение.

Площадь участка составляет 5,25 га. Из них около 3,2 га предусмотрено под капитальное строительство, еще 1 га — под парковки, проезды и благоустройство. В составе комплекса планировались супермаркет, специализированные магазины непродовольственных товаров и предприятия общественного питания.

Проект также предусматривает строительство двухполосной дороги протяженностью 662 м, которая должна соединить территорию ритейл-парка с Сухумским шоссе и обеспечить транспортную связь с соседними территориями.

Утвержденные ранее параметры территории сохраняются, однако конкретные сроки перехода к строительству пока не определены. В администрации отметили, что за дополнительной информацией о реализации проекта следует обращаться непосредственно к ООО «Самбо2000».

Нурий Бзасежев