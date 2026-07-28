Стало известно, сколько зарабатывают учителя в Новороссийске

Стало известно, сколько в среднем зарабатывают учителя в Новороссийске: зарплата педагогов составляет 72 тыс. руб. При этом перед началом нового учебного года в городе сохраняется нехватка специалистов по ряду предметов, а нагрузку планируют снижать. Об этом на заседании комитета городской Думы по социальной политике сообщила начальник управления образования Елена Середа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В системе образования Новороссийска работают 3 446 педагогических работников. Наиболее востребованы учителя русского языка и литературы, иностранных языков, информатики, математики, физики, химии и биологии, а также педагоги-психологи и воспитатели.

Для восполнения кадрового дефицита в школы планируют принять 44 человека: 18 студентов вузов и 26 студентов колледжей. Еще семь дипломированных молодых специалистов придут в школы по ранее заключенным целевым договорам. На 2027 год город намерен подать 93 заявки на целевое обучение педагогов через портал «Работа России».

Снизить дефицит учителей математики и информатики также планируют за счет переподготовки 21 педагога на базе Финансового университета при правительстве РФ. Всего на портале «Работа России» сейчас опубликовано 36 вакансий педагогических работников для Новороссийска.

При этом в 2025–2026 учебном году средняя нагрузка учителей в школах составляла 1,5 ставки при нормативе 1,4, а в дошкольных учреждениях — 1,2 ставки при норме 1 ставка. Число педагогов, работающих более чем на две ставки, за год сократилось с 306 до 163 человек.

Для привлечения и удержания специалистов педагогам также компенсируют расходы на аренду жилья и часть ипотечных процентов — до 15 тыс. руб. в месяц из местного бюджета.

Ранее сообщалось, что образовательной отрасли Новороссийска требуются более 300 специалистов. Елена Середа отмечала, что город нуждается в 130 учителях и 200 младших воспитателях для обеспечения оптимальной нагрузки на педагогов.

Анна Гречко