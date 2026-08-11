Wildberries: товары на воронежских складах преимущественно не пострадали

Возгорание, возникшее после удара БПЛА по логистическим объектам Wildberries в Воронежской области 11 августа, было ликвидировано. На месте продолжают работу пожарные расчеты. Товары преимущественно не пострадали. Об этом проинформировала пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В Wildberries подчеркнули, что на объектах была проведена заблаговременная эвакуация.

«Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты»,— говорится в сообщении компании.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что после атаки БПЛА на объекты Wildberries в Новоусманском районе Воронежской области была приостановлена работа четырех складов: «Воронеж», «Воронеж — питание», а также «Воронеж КГТ+» и «Воронеж СГТ». Компания заявила, что перестанет начислять стоимость хранения товаров с 11 августа. Прошедшие с начала дня начисления сторнируют. Товары, которые хранятся на складе, сняты с продажи.

В результате падения обломков БПЛА в Новоусманском районе был тяжело ранен находившийся на улице 49-летний мужчина, который умер в больнице. Пострадали и были доставлены в больницу еще два человека — один в момент атаки был на улице, другой — на площадке логистического центра.

Площадь пожара на одном складе составила 16 тыс. кв. м. На втором она достигла 75 тыс. кв. м.

Денис Данилов