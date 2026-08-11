Под Воронежем жителей предупреждают о дыме и смоге из-за пожара на складах

Администрация Новоусманского района Воронежской области ранним утром 11 августа на своих ресурсах напомнила о мерах предосторожности при задымлении и смоге в населенных пунктах. При таких условиях людей просят избегать длительного пребывания на улице. Сейчас в районе после атаки БПЛА горят два склада крупной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При задымлении, по данным районной администрации, следует сократить физическую активность и по мере необходимости применять средства индивидуальной защиты — респираторы, марлевые и медицинские маски. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога в городе необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», при падении беспилотника в Новоусманском районе, по информации губернатора Александра Гусева загорелись два склада «крупной компании». На одном из них возгорание в настоящее время локализовано на площади 16 тыс. кв. м, на другом идет тушение пожара на 20 тыс. кв. м. Официально название «крупной компании» не озвучивается, но речь, по всей видимости, может идти о складах Wildberries. Как сообщал «Ъ-Черноземье», компания этой ночью официально объявила, что логистические объекты Wildberries в Воронежской области были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.

Также стало известно, что в результате падения обломков БПЛА в Новоусманском районе был тяжело ранен находившийся на улице 49-летний мужчина, который умер в больнице. Пострадали и были доставлены в больницу еще два человека — один в момент атаки был на улице, другой — на площадке логистического центра.

Денис Данилов