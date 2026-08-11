Пожар на складе крупной компании под Воронежем увеличился до 7,5 га

Возгорание на одном из складов крупной компании в Новоусманском районе Воронежской области, произошедшее после удара БПЛА, ликвидировано на площади 16 тыс. кв. м. Однако на втором складе пока продолжается борьба с огнем. По состоянию на 8:25 вторника, 11 августа, пожар был локализован на площади 75 тыс. кв. м. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», при падении беспилотника в Новоусманском районе, по информации губернатора Александра Гусева загорелись два склада крупной компании. На одном из них возгорание в настоящее время локализовано на площади 16 тыс. кв. м, на другом идет тушение пожара на 20 тыс. кв. м. Официально название «крупной компании» не озвучивалось, но речь, по всей видимости, идет о складах Wildberries. Как сообщал «Ъ-Черноземье», компания этой ночью официально объявила, что логистические объекты Wildberries в Воронежской области были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.

Администрация Новоусманского района Воронежской области утром 11 августа на своих ресурсах напомнила о мерах предосторожности при задымлении и смоге в населенных пунктах. При таких условиях людей просят избегать длительного пребывания на улице.

Известно, что в результате падения обломков БПЛА в Новоусманском районе был тяжело ранен находившийся на улице 49-летний мужчина, который умер в больнице. Пострадали и были доставлены в больницу еще два человека — один в момент атаки был на улице, другой — на площадке логистического центра.

Всего минувшей ночью в небе над Воронежем и пятью районами области уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов.

Денис Данилов