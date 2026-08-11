После удара ВСУ по складам Wildberries под Воронежем возбуждено дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Воронежской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. В Новоусманском районе Воронежской области 11 августа были атакованы склады компании Wildberries, дорожная сеть и автомобили. Есть погибший и пострадавшие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В СКР заявили, что «проведут полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установят и привлекут к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате падения обломков БПЛА в Новоусманском районе был тяжело ранен находившийся на улице 49-летний мужчина, который умер в больнице. Пострадали и были доставлены в больницу еще два человека — один в момент атаки был на улице, другой — на площадке логистического центра. Также, по информации губернатора Александра Гусева, обломками беспилотников были повреждены три грузовых и один легковой автомобиль.

В результате атаки загорелись два склада Wildberries — логистического и распределительного центров. Площадь пожара на одном составила 16 тыс. кв. м, на втором она достигла 75 тыс. кв. м. Сейчас приостановлена работа четырех складов: «Воронеж», «Воронеж — питание», а также «Воронеж КГТ+» и «Воронеж СГТ».

По данным компании, возгорание, возникшее после удара БПЛА, было ликвидировано. Товары преимущественно не пострадали.

Денис Данилов