Четыре воронежских склада Wildberries не работают после атаки БПЛА

На складах «Воронеж», «Воронеж — питание», а также «Воронеж КГТ+» и «Воронеж СГТ» произошла нештатная ситуация, которая «возникла из-за обстоятельств непреодолимой силы». Об этом компания Wildberries проинформировала партнеров 11 августа. Сейчас товары не принимают, работа складов приостановлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Перестанем начислять стоимость хранения товаров с 11 августа. Прошедшие с начала дня начисления сторнируем. Товары, которые хранятся на складе, сняли с продажи»,— говорится в уведомлении компании.

Запланированные на склад поставки, в том числе транзитные, продавцам, по информации фирмы, можно отменить без штрафов.

«При отмене может появиться уведомление о штрафе: его можно проигнорировать. Штрафы за отмену заказа и за отгрузку на иные СЦ по модели «Маркетплейс» (FBS) отключили. Комиссия за позднюю отгрузку по FBS не будет увеличиваться»,— информирует Wildberries.

В чате канала работы с партнерами представители Wildberries также подчеркивают, что компания «оказывает полное содействие работающим на месте экстренным службам», а ее главный приоритет — безопасность людей.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», при падении беспилотника в Новоусманском районе Воронежской области, по информации губернатора Александра Гусева, загорелись два склада «крупной компании». Официально название компании не озвучивалось. По последней информации, возгорание на одном из складов ликвидировано на площади 16 тыс. кв. м. Однако на втором пока продолжается борьба с огнем — пожар был локализован на площади 75 тыс. кв. м.

В результате падения обломков БПЛА в Новоусманском районе был тяжело ранен находившийся на улице 49-летний мужчина, который умер в больнице. Пострадали и были доставлены в больницу еще два человека — один в момент атаки был на улице, другой — на площадке логистического центра.

Ночью компания официально проинформировала, что логистические объекты Wildberries в Воронежской области были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.

Денис Данилов