Бывший глава Удмуртии Бречалов возглавил консалтинговую компанию

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов стал гендиректором консалтинговой компании «Апекс». Организация управляет национализированным железнодорожным холдингом «Вектор рейл». На данные о назначении господина Бречалова на должность обратил внимание «Ъ-Удмуртия».

«Вектор рейл» перешел под контроль государства в августе прошлого года по иску Генпрокуратуры. В состав входят крупный оператор перевозок сжиженных углеводородных газов в России «СГ-Транс» и другие структуры.

Александр Бречалов покинул пост главы Удмуртии 29 июля. Врио стала бывший советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова. Источники утверждали, что господин Бречалов может перейти в «Сбер». СМИ писали, что чиновник давно просился в отставку и не первый год хотел вернуться в бизнес.

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