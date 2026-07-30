РБК: Бречалов давно просился в отставку и не первый год хотел вернуться в бизнес

Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов давно просился в отставку и не первый год хотел вернуться к деятельности, связанной с бизнесом, пишет РБК со ссылкой источники в администрации президента (АП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

«По словам собеседников РБК, сотрудниками администрации президента он не считался образцовым губернатором, но и при этом больших претензий к нему не было. “Он был просто не их человек”,— говорит источник, близкий к АП»,— пишет издание.

Источники СМИ указывают, что отставка не была связана с каким-то провалом, господин Бречалов воспользовался возможностью, которая появилась. По данным издания, он возглавит крупного крупного оператора перевозок сжиженных углеводородных газов в России «СГ-Транс» (группа «Вектор Рейл»).

Напомним, 29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова, который руководил республикой с апреля 2017 года. Он ушел по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, куда — не сообщалось. Среди вариантов, которые озвучивали различные источники в различных СМИ, — переход господина Бречалова в Госдуму, Сбер, спортивные структуры.

Врио назначена экс-советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова. Она шесть лет работала в органах исполнительной власти Удмуртии, курировала сельское хозяйство, затем экономический блок и три месяца возглавляла кабмин.

В день официального представления Ольги Абрамовой в качестве врио главы Удмуртии, на следующий день после отставки господина Бречалова, республику атаковали БПЛА. В результате налета произошел крупный пожар на логистическом центре Wildberries в Сарапуле. Вместе с тем была атакована северная часть региона — погиб один мирный житель. Представление Ольги Абрамовой в Госсовете Удмуртии сдвинули более чем на три часа.

Подробнее о том, как прошел первый рабочий день Ольги Абрамовой, читайте в материале «Не иначе как взрыв».