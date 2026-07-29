Александр Бречалов ушел заранее

Возглавлявший Удмуртию с 2017 года Александр Бречалов 29 июля внезапно ушел в отставку. На его место президент Владимир Путин назначил бывшего аграрного вице-премьера республики Ольгу Абрамову, которая в последние два года работала советником министра сельского хозяйства РФ. Господин Бречалов возглавляет региональный список «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму и может продолжить карьеру в нижней палате, хотя источники “Ъ” допускают разные варианты его трудоустройства. Выборы нового главы Удмуртии пройдут в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Абрамова после двух лет работы в Москве возвращается в Удмуртию в новом качестве

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Ольга Абрамова после двух лет работы в Москве возвращается в Удмуртию в новом качестве

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Об отставке Александра Бречалова стало известно из указа президента, опубликованного в полдень на сайте Кремля. Сам удмуртский губернатор за полтора часа до этого буднично отчитался в Telegram об уничтожении над регионом вражеских БПЛА. Еще через полтора часа он написал, что проводит последний рабочий день в должности главы республики: «Это были яркие девять лет — в них было много интересных вызовов, непростых задач и хороших, добрых эмоций». В пресс-службе правительства Удмуртии уточнили, что решение принято в связи с переходом господина Бречалова на другую работу, но на какую именно — не раскрыли.

Одновременно на сайте Кремля была опубликована стенограмма встречи Владимира Путина с Ольгой Абрамовой. Президент подчеркнул, что уходящий губернатор «много сделал за последние годы для развития экономики республики», и поинтересовался у чиновницы, чувствует ли она «вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана».

Госпожа Абрамова в ответ назвала назначение на малую родину «серьезным вызовом и огромной ответственностью»: «Конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие».

Александр Бречалов — один из первых «губернаторов-технократов», получивших пост после того, как внутриполитический блок Кремля возглавил Сергей Кириенко.

Господин Бречалов стал ярким примером новой управленческой модели: перед назначением в 2017 году он одновременно работал секретарем Общественной палаты, первым вице-президентом «Опоры России» и сопредседателем центрального штаба «Народного фронта».

Вместе с ним когорту «технократов» тогда представляли новые главы Карелии, Новгородской области, Бурятии, Пермского края и Марий Эл Артур Парфенчиков (был директором ФССП), Андрей Никитин (гендиректор АСИ), Алексей Цыденов (замминистра транспорта), Максим Решетников (руководитель департамента экономической политики и развития Москвы) и Александр Евстифеев (председатель Арбитражного суда Подмосковья).

Удмуртский глава одним из первых стал вести соцсети и демонстрировать «новую искренность» — выкладывать ролики с пробежек, рассказывать о своих увлечениях и так далее.

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Второй срок полномочий Александра Бречалова заканчивался в 2027 году. Два года назад он не исключал вероятности пойти на третий, но оговаривался, что «только один руководитель определяет, что ему дальше делать». В марте 2026-го «Ведомости» сообщали, что глава Удмуртии может покинуть пост досрочно.

По словам осведомленных источников “Ъ”, господин Бречалов сам хотел в отставку и рассматривался в качестве одного из губернаторов, которые по результатам сентябрьских выборов-2026 могут сменить исполнительную ветвь власти на законодательную: как и еще 54 региональных «паровоза», удмуртский губернатор возглавляет республиканский список ЕР, то есть мандат в новом созыве ему обеспечен.

Ранее в Госдуму уже перешел экс-глава Брянской области Александр Богомаз, который также баллотируется в новый созыв по списку единороссов. Впрочем, не исключено, что Александр Бречалов продолжит карьеру вне госслужбы: среди вариантов его трудоустройства источники “Ъ” также называют крупный банк.

Ольга Абрамова стала третьей женщиной—главой региона на текущий момент (Ненецким автономным округом руководит Ирина Гехт, а Еврейской автономной областью — Мария Костюк). Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин (ЕР) назвал ее сильным и опытным управленцем, разбирающимся не только в сельском хозяйстве, но и в экономике в целом. А руководитель фракции КПРФ в Госсовете (парламенте) Удмуртии Владимир Бодров отметил, что в элитах в последние годы преобладало настроение ожидания смены главы, поскольку при Александре Бречалове «картинка», которую строили СМИ, сильно отличалась от реальности: «Было не совсем именно так».

По мнению политтехнолога Петра Быстрова, Александр Бречалов исчерпал свой потенциал в должности главы Удмуртии.

«Практически вся та команда, с которой он приходил в республику, уже находится за ее пределами. Ну и, наверное, изменились и какие-то, возможно, личные планы самого Александра Владимировича»,— предположил эксперт. Он не исключил вероятности перехода господина Бречалова в Госдуму на позицию председателя комитета, напомнив, что спикер Вячеслав Володин «является одним из его соратников и политических опекунов».

По мнению политтехнолога Евгения Минченко, отставку Александра Бречалова можно считать «достаточно загадочной», поскольку в Кремле не стали дожидаться завершения электорального цикла и включать его в осеннюю волну ротации: «Почему-то поторопились и сделали замену в разгар избирательной кампании. Думаю, есть какая-то внутренняя причина, которая резко изменила ситуацию».

Андрей Прах; Михаил Красильников, Ижевск