Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов может перейти в «Сбер»

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов, который 29 июля оставил пост по собственному желанию, может перейти на работу в «Сбер». Об этом “Ъ” рассказали два источника, знакомых с ситуацией. Также рассматривается вариант с переходом господина Бречалова в Госдуму: бывший губернатор возглавляет республиканский список «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Александр Бречалов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Какую именно, в пресс-службе правительства Удмуртии не уточняют. Врио губернатора назначена советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова.

Подробнее о смене главы Удмуртии в материале «Александр Бречалов ушел заранее».

Андрей Прах