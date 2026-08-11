Экс-глава Удмуртии стал управляющим железнодорожным холдингом «Вектор рейл»

Как обнаружил «Ъ-Удмуртия», бывший глава Удмуртии Александр Бречалов стал гендиректором консалтинговой компании «Апекс». По данным портала «Чекко», организация управляет национализированным железнодорожным холдингом «Вектор рейл», в состав которого входят крупный оператор перевозок сжиженных углеводородных газов в России «СГ-Транс» и ряд других структур. Запись о назначении господина Бречалова на должность руководителя появилась в сервисе вчера, 10 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Сведения об учредителе «Апекса» ограничены ФНС. ООО было зарегистрировано в июле 2025 года в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной ОКВЭД — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. «Апекс» стала управляющей организацией «Вектор рейл» в марте 2026 года. До назначения экс-главы Удмуртии «Апексом» руководил Борис Борисов.

Напомним, «Вектор рейл» перешла государству в августе 2025 года по иску Генпрокуратуры к бывшим вице-президенту ОАО «РЖД» Салману Бабаеву, его советнику Алексею Тайчеру и другим ответчикам.

Александр Бречалов покинул пост главы Удмуртии 29 июля 2026 года. Врио стала экс-советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова.

Подробнее о представлении врио главы Удмуртии читайте в материале «Не иначе как взрыв».