В мэрии Новороссийска прокомментировали влияние топливного кризиса на пробки летом

В администрации Новороссийска прокомментировали ситуацию с транспортной нагрузкой на городские дороги. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе мэрии, летом интенсивность движения на улично-дорожной сети может достигать 75 тыс. транспортных средств в сутки, однако в текущем сезоне из-за топливного кризиса ситуация с заторами остается некритичной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В зимний период по автомобильным дорогам в Новороссийск ежедневно въезжает около 35,3 тыс. транспортных средств: 26,3 тыс. легковых и 9 тыс. грузовых. Летом поток возрастает более чем вдвое — до 75 тыс. машин в сутки. Из них 65,5 тыс. приходится на легковые автомобили и 9,5 тыс. — на грузовые. При этом около 10–12 тыс. легковых автомобилей составляют транзитные курортные потоки, проходящие по муниципальным дорогам.

Пропускная способность дорог местного значения при этом значительно ниже фактической интенсивности движения — от 2 тыс. до 6 тыс. транспортных средств в сутки.

По оценке администрации, нынешняя относительно стабильная ситуация на дорогах связана в том числе со снижением числа поездок на фоне топливного кризиса. При восстановлении привычного объема автомобильного трафика нагрузка на городскую дорожную сеть может вновь привести к заторам.

Информация о наличии топлива на АЗС Новороссийска обновляется городскими властями ежедневно. На фоне перебоев с поставками нефтепродуктов на заправках сохраняются ограничения по объему отпуска топлива.

Как подчеркнули в мэрии, снижение числа заторов в текущем сезоне не означает устранения проблемы пропускной способности дорожной сети. При возвращении транспортного потока к обычным для летнего периода значениям дефицит дорожной инфраструктуры может вновь стать заметным.

Анна Гречко