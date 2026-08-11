«РИА Новости»: Турция пообещала не пускать корабли в Черное море

Власти Турции не допустят прохода кораблей через свои проливы, несмотря на сообщения СМИ о давлении со стороны НАТО. Об этом «РИА Новости» заявил источник в турецком правительстве. По его словам, Анкара соблюдает свои международные обязательства.

«Анкара тщательно следит за соблюдением Конвенции Монтре и не допускает его обхода. Турция продолжает строго придерживаться международных обязательств, регулирующих проход военных судов через проливы»,— уточнил собеседник агентства.

8 августа Bloomberg сообщило, что Турция ограничила движение коммерческих судов в Черном море. 10 августа пропуск судов был возобновлен. Aydinlik писала, что около 10 судов не получили от турецкой стороны разрешения на выход из пролива Дарданеллы. Ожидается, что подобная практика начнет применяться в портах Мраморного и Черного морей. Турецкий МИД предложил России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море.

Подробности — в материале «Ъ FM» «К Черному морю ограничивают доступ».