Aydinlik: Турция предупредила судоходные компании о рисках атак в Черном море

Направляющиеся в Черном море суда «принимают на себя риски» из-за возможных атак, и власти Турции вмешиваться не намерены. Такое предупреждение турецкая сторона дала коммерческим судам в регионе, сообщает местная газета Aydinlik со ссылкой на источники.

По данным издания, у властей Турции нет возможности гарантировать безопасность судов в Черном море. Турецкие власти считают, что любые их действия за пределами территории страны «будут означать принятие чьей-либо стороны в войне». Около 10 судов не получили от турецкой стороны разрешения на выход из пролива Дарданеллы. Ожидается, что подобная практика начнет применяться в портах Мраморного и Черного морей, утверждает Aydinlik.

Как отмечает газета, такой подход «демонстрирует, что ситуация с торговлей в Черном море игнорируется», что может иметь глобальные последствия. Турция ежегодно экспортирует тонны фруктов и овощей в Россию через Черное море, также по морю поступает российская нефть, напоминает издание.

8 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция ограничила движение коммерческих судов в Черном море. Это решение было связано «с растущей обеспокоенностью» турецкого правительства из-за участившихся атак на суда. 10 августа пропуск судов был возобновлен. Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море.

Подробности — в материале «Ъ FM» «К Черному морю ограничивают доступ».