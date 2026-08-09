К Черному морю ограничивают доступ

Турция ограничила проход судов в Черное море, по крайней мере, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на самих перевозчиков. Они следовали в Новороссийск, но не получили разрешение от турецкого управления береговой охраны на транзит через Дарданеллы. Некоторым судовладельцам сообщили, что задержка касается и рейсов на Украину. Причины отказа не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

1 августа Украина подтвердила удар по российскому контейнеровозу «Янина», который находится в санкционном списке. Компания FESCO, которая входит в «Росатом», после потери судна перестала принимать новые заявки на черноморские перевозки. Спустя два дня под атаки беспилотников попали и два турецких сухогруза. Анкара действительно стала задерживать суда, хотя трафик в Черном море и без этого заметно снизился, заметил председатель правления «Совфрахт» Дмитрий Пурим:

«Суда, которые направляются в Новороссийск и в украинские порты, не могут сейчас автоматически пройти через Дарданеллы и Босфор до выяснения обстоятельств. То есть фактически это не является запретом, но речь идет о задержке и помехах для судоходства. Посмотрим, какая будет складываться практика. Но в любом случае сейчас Черное море — это район опасного мореплавания.

Многие судовладельцы сами принимают решение не идти туда, и у них такое право есть. В любом договоре перевозки сказано, что фрахтователь может направлять суда только в безопасные порты.

После последних предупреждений Министерства обороны РФ порты Черного моря не являются безопасными».

Как отмечает агентство Reuters, с июля затруднено движение и через Азовское море. На этот маршрут проходится примерно четверть российского зернового экспорта. Потоки перенаправили в Новороссийск. Но и там стали вводить ограничения на движение судов. На этом фоне в российском Союзе экспортеров и производителей зерна предупредили о рисках падения поставок пшеницы как минимум на 30 млн тонн.

Если ограничения продолжатся, последствия для мировой экономики можно будет сравнить с закрытием Ормузского пролива, считает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов:

«Турция стала затягивать с выдачей разрешений для прохода через свои проливы. Это довольно серьезная история. С одной стороны, Турция не может по Конвенции Монтрё сама ограничивать проход. А с другой, у нее есть возможности замедлять трафик. Но основной, мне кажется, посыл в этой истории в том, что Анкара таким образом посылает сигналы и Москве, и Киеву, что, возможно, стоит договориться о какой-то обоюдной деэскалации в Черном море.

При этом, если мы говорим о России, то в Азовском море по-прежнему навигация отсутствует, но поставки зерна из основных черноморских глубоководных портов идут. Бывают перебои, бывают временные остановки, но они идут. Наша первая оценка для экспорта на август — 3-3,4 млн тонн российской пшеницы. Исторически это очень низкий показатель. Годом ранее было 4,5 млн тонн. Средний августовский показатель — 5 млн тонн.

При этом ситуация по множеству показателей схожа с происходящим в Ормузском проливе. Между тем поставки по Черному морю даже намного важнее для рынка пшеницы, скажем, чем проход танкеров через Ормуз для рынка нефти.

Каждая неделя, а тем более месяц задержки означают нарастающие серьезные проблемы для мирового зернового баланса».

Ситуация в Черном море уже отражается на котировках нефти, говорят аналитики. На этом фоне, по данным Bloomberg, Украина пообещала США не атаковать объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Компания частично принадлежит структурам из Казахстана и американским нефтяным компаниям Chevron и Exxon Mobil. Киев также не будет наносить удары по зарубежным танкерам, если они не входят в санкционные списки и не везут российские грузы. Как пишет Bloomberg, Украина уже создала специальные контактные центры для безопасной навигации.

Такая схема может устроить иностранных партнеров России по КТК, но у них, скорее всего, возникнут дополнительные вопросы, отметил директор Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:

«Ключевое в этом соглашении даже не разделение судов, а то, что Украина не будет наносить удары по трубопроводу и портовой инфраструктуре. Боевые действия переносятся на море и будут касаться только танкеров. На КТК смешивается казахстанская и российская нефть. На выходе, соответственно, получается смесь Каспийского трубопроводного консорциума, которая продается как отдельный сорт. В качестве страны назначения указывают Казахстан, потому что в сырье преобладает нефть из этой страны. Сорт полностью выведен из-под санкций, то есть российские компании продают свою долю самостоятельно.

Как правило, казахстанская нефть продается на условиях FOB (Free On Board) в Новороссийске, то есть покупатель сам фрахтует судно для перевозки. Дальше уже его забота, как и чем доставить груз до порта назначения. По всей видимости, Украина хочет контролировать именно список тех судов, которые будут зафрахтованы для перевозки казахстанской нефти. В отношении остальных, которые в него не попадут, будет действовать принцип, что они перевозят российскую долю.

Наверное, предполагается, что компании должны сами предоставлять какую-то информацию для того, чтобы в этот перечень попасть. В данном случае импортеры будут заинтересованы в том, чтобы их суда не попадали под удары, и, наверное, действительно станут такую информацию Украине предоставлять».

Турция призвала Россию и Украину ввести мораторий на атаки в Черном море. По словам министра иностранных дел страны Хакана Фидана, Анкара передала сторонам предложение и ждет ответа. «По этому поводу поступали запросы от Киева»,— уточнил дипломат. Фидан также прокомментировал атаки на суда в Черном море, отметив, что они вызывают у Турции тревогу.

Александра Абанькова, Егор Парфенов