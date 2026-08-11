Доля продовольственной пшеницы на Кубани достигла 82%

Доля продовольственной пшеницы III и IV классов в исследованных пробах мягкой пшеницы урожая 2026 года в Краснодарском крае достигла 82%. Специалисты отмечают высокую натуру зерна, отсутствие прорастания и минимальный уровень повреждения клопом-черепашкой. Окончательные выводы о качестве урожая сделают после завершения уборочной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», специалисты лаборатории исследовали партии мягкой пшеницы общим объемом более 4 млн тонн. На долю пшеницы IV класса пришлось 56% исследованного объема, или около 2,2 млн тонн. Еще 27%, или 1,1 млн тонн, составила пшеница III класса. Доля зерна V класса достигла 18%.

В ЦОК АПК отметили высокую натуру зерна и полное отсутствие прорастания в исследованных партиях. Поврежденность пшеницы клопом-черепашкой остается минимальной и составляет 0,1–0,2%. Средний показатель сорной примеси в зерне III и IV классов составляет 0,5%.

Исследования качества урожая продолжаются. Итоговую оценку специалисты сформулируют после окончания уборочной кампании в Краснодарском крае. Региону предстоит убрать 1,8 млн га зерновых культур, в том числе 1,6 млн га пшеницы.

«Ъ-Кубань» писал, что с начала 2026 года специалисты Новороссийского филиала ЦОК АПК проинспектировали почти 2,2 тыс. га посевов в Краснодарском крае и Адыгее — объемы апробации российской селекции выросли вдвое, особенно по пшенице (с 800 до 1,7 тыс. га) и ячменю (с 128 до 341 га), впервые проверили чечевицу, на сорта центра имени Лукьяненко пришлось 1,1 тыс. га. Наиболее востребованы засухоустойчивые сорта «Гром», «Стиль 18», «Таня», «Тимирязевка 150», «Победа 75» и «Агрофак 100», в сегменте сои все посевы — отечественные, апробация кукурузы и подсолнечника запланирована на август—сентябрь.

Мария Удовик