На Кубани и в Адыгее вдвое выросли объемы апробации отечественных сортов

С начала 2026 года по 31 июля специалисты Новороссийского филиала ЦОК АПК проинспектировали почти 2,2 тыс. га посевов озимых и ранних яровых культур в Краснодарском крае и Адыгее. Объемы апробации посевов российской селекции выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в филиале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основной прирост обеспечила озимая пшеница: площадь ее апробации увеличилась с 800 га до 1,7 тыс. га. Количество заявок на проверку ячменя выросло с 128 до 341 га. Кроме того, специалисты оценили сортовые качества гороха на площади 100 га, нута — 39 га, овса — 29 га и чечевицы — 10 га. Последняя стала новой культурой для апробации в текущем сезоне.

Одним из факторов роста объемов работы стало расширение сотрудничества с Национальным центром зерна имени П. П. Лукьяненко. На сорта пшеницы его селекции пришлось почти 1,1 тыс. га: специалисты проинспектировали 28 сортов.

«Наиболее востребованными оказались такие сорта, как “Гром”, “Таня”, “Тимирязевка 150”, “Стиль 18”, “Победа 75” и “Агрофак 100”»,— рассказала заместитель руководителя органа инспекции Новороссийского филиала ЦОК АПК Галина Кулакова.

По ее словам, востребованность этих сортов связана с их адаптацией к условиям Северного Кавказа. «Гром» и «Стиль 18» отличаются засухоустойчивостью и стабильным качеством клейковины, «Таня» устойчива к осыпанию зерна на корню. «Тимирязевка 150», «Победа 75» и «Агрофак 100» позволяют получать сильное зерно с высокими хлебопекарными свойствами, при этом растения устойчивы к полеганию, ржавчине и фузариозу.

Апробация продолжается и на посевах пропашных и масличных культур. Специалисты проверяют сортовые качества подсолнечника, кукурузы и сои. Наиболее заметная тенденция к импортозамещению отмечается в сегменте сои: все заявленные на апробацию сортовые посевы этой культуры представлены отечественными сортами.

«Полевые инспекции строго привязаны к фазам вегетации, когда проявление апробационных признаков наиболее выражено», — отметила Галина Кулакова.

В частности, кукурузу и подсолнечник специалисты обследуют в августе и сентябре, когда созревают початки и корзинки. Для некоторых культур проверка проводится в два этапа. Сою осматривают сначала в период цветения, а затем перед началом уборочной кампании.

Полевая апробация проводится в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2020 года № 10. Специалисты оценивают сортовую и видовую чистоту посевов, фазы развития растений, соблюдение пространственной изоляции, а также наличие болезней, вредителей и сорняков.

По итогам проверки заказчик получает рекомендации по сохранению и улучшению сортовых качеств семян. На заключительном этапе специалисты оформляют акт апробации и вносят сведения во ФГИС «Семеноводство».

Ранее сообщалось, что стоимость доставки зерна из Ростовской области в Новороссийск выросла до 2,5–3 тыс. руб. за тонну. Когда работали порты Таганрога и Тамани, этот показатель составлял 1–1,5 тыс. руб.

Анна Гречко