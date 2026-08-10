Над Краснодарским краем и Черным морем сбили 215 беспилотников

В течение 10 августа силы противовоздушной обороны уничтожили 215 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России. Беспилотные летательные аппараты сбивали над территориями нескольких российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным военного ведомства, беспилотники уничтожали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской и Челябинской областями. В перечень территорий, где работали средства ПВО, также вошли Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым. Кроме того, аппараты сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае в течение 10 августа сохранялась обстановка, связанная с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Ранее сообщалось, что в Геленджике из-за опасности атаки БПЛА временно закрывали пляжи. Около 17:00 мск режим беспилотной опасности в городе сняли.

На территории Краснодарского края при этом продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников и работе средств противовоздушной обороны. Ограничения также распространяются на публикацию сведений о работе радиоэлектронной борьбы, местонахождении военных подразделений, а также потенциально опасных и критически важных объектов.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае после падения фрагментов БПЛА ограничили движение на участке автодороги Юровка—Раевская—Новороссийск с 3-го по 11-й километр, сообщили в краевом управлении МВД. О сроках открытия трассы пока не сообщается.

Мария Удовик