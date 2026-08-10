Трассу Юровка — Раевская — Новороссийск перекрыли после падения БПЛА

В Краснодарском крае временно ограничили движение на участке автодороги Юровка — Раевская — Новороссийск после падения фрагментов беспилотного летательного аппарата. Проезд закрыли на отрезке с третьего по 11-й километр трассы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничение ввели для проведения мероприятий по обеспечению безопасности и уборке территории. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

На период перекрытия автомобили направляют в объезд через хутор Чекон. Водителей призвали учитывать ограничение при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Гражданам также напомнили о необходимости сохранять спокойствие и не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотного летательного аппарата.

Движение по перекрытому участку трассы восстановят после завершения необходимых мероприятий и обеспечения безопасности территории.

Мария Удовик