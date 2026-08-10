Более 70 светофоров в Краснодаре отключились из-за аварии на электросетях

Более 70 светофорных объектов перестали работать во всех округах Краснодара во второй половине дня 10 августа. Причиной стало аварийное отключение электроэнергии. Водителей призвали учитывать отсутствие светофорного регулирования при проезде перекрестков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Информацию об отключении распространил городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ведомстве сообщили, что неработающие светофоры находятся во всех округах города. Водителям рекомендовали ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, аварийное отключение электроэнергии произошло в Западном округе Краснодара. Без электричества остались 20 улиц. Ранее аналогичное отключение зафиксировали в Прикубанском округе, где без электроснабжения временно остались три улицы.

Отключение электроэнергии привело к прекращению работы более 70 светофорных объектов. Информация о службах, которые принимают обращения по авариям на магистральных сетях тепло-, водо- и электроснабжения, размещена на сайте администрации Краснодара.

«Ъ-Кубань» писал, что в Геленджике и Новороссийске из-за срабатывания защиты на ЛЭП произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались сам Геленджик, села Дивноморское, Кабардинка, Возрождение, Адербиевка, Марьина Роща, Виноградное, поселок Светлый, хутор Джанхот, а также Южный, Восточный и Приморский районы Новороссийска с селами Глебовское, Васильевка, Цемдолина, Северная Озереевка, Кирилловка, Абрау-Дюрсо и Гайдук. Власти планируют восстановить подачу электричества в течение двух часов.

Мария Удовик