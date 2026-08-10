Аварийное отключение оставило без света часть Геленджика и Новороссийска

В Геленджике и Новороссийске произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света временно остаются сам Геленджик и ряд населенных пунктов и районов двух городов. По информации министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, причиной стало срабатывание защиты на линиях электропередачи, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ

В Геленджике отключение затронуло также села Дивноморское, Кабардинка, Возрождение, Адербиевка, Марьина Роща и Виноградное, поселок Светлый и хутор Джанхот. В Новороссийске без электроснабжения остались Южный, Восточный и Приморский районы, а также села Глебовское, Васильевка, Цемдолина, Северная Озереевка, Кирилловка, Абрау-Дюрсо и Гайдук.

По данным краевого министерства ТЭК и ЖКХ, электроснабжение на отключенных территориях планируют восстановить в течение ближайших двух часов. Аварийное отключение связано со срабатыванием защиты на линиях электропередачи.

Мария Удовик