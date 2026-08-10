В Сочи поставщики ввели суточные лимиты на отгрузку топлива

В Сочи снижение запасов топлива на отдельных автозаправочных станциях связали с логистическими сложностями при поставках. Для стабилизации снабжения поставщики временно ввели суточные лимиты на отгрузку топлива. Ограничения должны обеспечить равномерное распределение ресурса между АЗС, однако одновременно привели к повышенному спросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По состоянию на 09:00 10 августа в Сочи работали 50 автозаправочных станций. Бензин АИ-100 был доступен на 14 АЗС, АИ-95 — на 33, АИ-92 — на 35. Дизельное топливо имелось на 43 станциях, сжиженный газ — на 12.

На двух АЗС «Лукойла» и двух станциях «Роснефти» топливо отпускали только по топливным картам. На АЗС «Роснефти» действовали ограничения до 30 л бензина и 50 л дизельного топлива на один автомобиль. Для станций на трассах лимиты составляли до 50 л бензина и 300 л дизтоплива. На АЗС «Лукойла» отпускали до 40 л бензина и до 60 л дизельного топлива на машину.

Еще две АЗС временно приостановили отпуск топлива, четыре станции находились на плановом ремонте.

В ходе оперативного совещания ситуацию с обеспечением Сочи топливом оценили как контролируемую. Жителей и гостей города призвали приобретать бензин и дизель по мере необходимости и не создавать дополнительного спроса.

Мария Удовик