Гроза накроет Сочи и Сириус 10 и 11 августа

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» 10 и 11 августа местами ожидается гроза. Метеорологи предупредили о вероятном ухудшении погоды, жителям и туристам рекомендовали соблюдать меры предосторожности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным синоптиков, грозовые явления могут пройти на отдельных территориях курорта и Сириуса в течение двух дней. В связи с прогнозом муниципальные службы Сочи перевели на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям города рекомендовали отказаться от отдыха вблизи водоемов и не выходить в горы во время ухудшения погоды. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

Гроза станет частью комплекса неблагоприятных погодных явлений, прогнозируемых на 10 августа в Краснодарском крае. Местами ожидаются сильный дождь и ливни, которые будут сопровождаться грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 20–22 м/с.

Мария Удовик