Роспотребнадзор нашел нарушения в кафе «Старик Хинкалыч» в Краснодаре

Арбитражный суд Краснодарского края назначил административный штраф в размере 30 тыс. руб. индивидуальному предпринимателю Вячеславу Пермякову за нарушение требований технических регламентов Таможенного союза при обороте пищевой продукции в кафе «Старик Хинкалыч». Об этом сообщается в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

«Старик Хинкалыч» — это популярная российская сеть кафе и хинкальных. Первый проект запустили в Крыму, а сегодня сеть насчитывает более 170 точек по всей стране. Основателем бренда является ресторатор Кирилл Кирпичный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Установлено, что 13 января 2026 года управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в ходе проверки выявило факт хранения и оборота обезличенной пищевой продукции в хинкальной, расположенной на улице Западный обход, 31 в Краснодаре. В числе товаров, хранящихся с нарушениями,— лук репчатый (30 кг), картофель (13 кг), свекла (15 кг), перец болгарский (2,5 кг), чеснок (4,5 кг), семечки подсолнуха (10 кг), консервированные виноградные листья (7 банок объемом 1 л) и смесь сыров (3,5 кг).

По данным суда, для указанной продукции отсутствовала информация о наименовании изготовителя, дате изготовления и сроках годности. В Роспотребнадзоре указали, что выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также могут способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

14 января 2026 года должностным лицом Роспотребнадзора в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Заявитель обратился в арбитражный суд с требованием о привлечении к ответственности.

С учетом того, что ранее бизнесмен к аналогичной ответственности не привлекался, суд назначил наказание в минимальном размере — 30 тыс. руб. Кроме того, суд постановил изъять из оборота и уничтожить арестованные товары. Решение может быть обжаловано.

Годом ранее в Екатеринбурге кафе «Старик Хинкалыч» в ТРЦ «Парк Хаус» закрыли на 30 суток по решению суда из-за многочисленных нарушений санитарных норм. В ходе внеплановой проверки, проведенной по заданию прокуратуры, установлено, что при лабораторных исследованиях в смывах и пробах пищевой продукции обнаружена кишечная палочка.

Наталья Решетняк