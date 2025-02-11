Роспотребнадзор временно закрыл кафе «Старик Хинкалыч» из-за кишечной палочки

В Екатеринбурге кафе «Старик Хинкалыч» в ТРЦ «Парк Хаус» закрыли на 30 суток по решению суда из-за многочисленных нарушений санитарных норм, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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В ходе внеплановой проверки, проведенной по заданию прокуратуры, установлено, что при лабораторных исследованиях в смывах и пробах пищевой продукции обнаружена кишечная палочка.

Кроме того, на предприятии не разработаны и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП, размер и планировка производственных помещений не обеспечивают поточность технологических операций, отсутствуют умывальники для мытья рук, замороженные полуфабрикаты хранятся без маркировки, а также разделочный инвентарь не имеет маркировки.

В отношении ИП Ахунц, владельца кафе, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) и передан в Кировский районный суд, который принял решение о приостановке деятельности кафе.

Полина Щуцкая