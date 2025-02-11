Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор временно закрыл кафе «Старик Хинкалыч» из-за кишечной палочки

В Екатеринбурге кафе «Старик Хинкалыч» в ТРЦ «Парк Хаус» закрыли на 30 суток по решению суда из-за многочисленных нарушений санитарных норм, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В ходе внеплановой проверки, проведенной по заданию прокуратуры, установлено, что при лабораторных исследованиях в смывах и пробах пищевой продукции обнаружена кишечная палочка.

Кроме того, на предприятии не разработаны и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП, размер и планировка производственных помещений не обеспечивают поточность технологических операций, отсутствуют умывальники для мытья рук, замороженные полуфабрикаты хранятся без маркировки, а также разделочный инвентарь не имеет маркировки.

В отношении ИП Ахунц, владельца кафе, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) и передан в Кировский районный суд, который принял решение о приостановке деятельности кафе.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...