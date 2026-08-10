Суд оценит земли в споре бизнесмена с минтрансом Дона на 62 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области назначил судебную оценочную экспертизу по иску индивидуального предпринимателя Романа Куликова к министерству транспорта региона. Истец требует взыскать с ведомства 56 млн руб. убытков и 6,3 млн руб. процентов за пользование денежными средствами. Производство по делу приостановлено до получения экспертного заключения. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Общая сумма требований истца составляет около 62,35 млн руб. Третьим лицом по делу привлечено правительство Ростовской области.

Как следует из материалов суда, спор связан с земельными участками, затронутыми строительством региональных автомобильных дорог. Экспертам предстоит определить рыночную стоимость изымаемых участков, а также площадь и границы наложения построенных дорог на ряд земельных участков.

Речь идет о дорогах общего пользования регионального значения:

- магистраль «Дон — пос. Щепкин — г. Ростов-на-Дону» на участке км 4+700 — км 8+700;

- «Северный обход г. Ростова-на-Дону»** на участке хутор Щепкин — автодорога «г. Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск» с подъездом к автодороге «г. Ростов-на-Дону — ц.у. КСП „Темерницкое“» в Аксайском и Мясниковском районах.

Суд поставил перед экспертами три основных вопроса. Во-первых, определить рыночную стоимость изымаемых земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0600005:11978, 11979, 11980, 11983, 11997 и 11982. Во-вторых, установить площадь и границы наложения построенных дорог на участки с кадастровыми номерами 61:02:0600005:3079, 3081, 61:02:0600006:1810 и 1812. В-третьих, определить рыночную стоимость изымаемых частей этих участков.

Проведение экспертизы поручено СЧУ «Ростовский центр судебных экспертиз». В состав экспертной группы вошли Виктория Бескровная, Елена Каргинова, Мария Смердова и Дмитрий Чьеу. Согласно письму экспертной организации, срок проведения исследования составит 30 рабочих дней, стоимость экспертизы — 413,6 тыс. руб. Истец уже внес эту сумму на депозитный счет суда.

Представители предпринимателя в заседании ходатайствовали о приобщении к материалам дела платежного поручения, фотоматериалов, отчета об оценке и судебной практики, а также просили назначить экспертизу. Представитель минтранса Ростовской области против назначения экспертизы не возражал.

Суд разрешил экспертам осмотр исследуемых объектов и обязал стороны обеспечить им доступ к участкам. На время проведения экспертизы производство по делу приостановлено.

Определение в части приостановления производства может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Тат Гаспарян