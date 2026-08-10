Показания бывшего водителя бизнесмена Трабера стали основой дела об убийстве депутата Петрова

Показания бывшего водителя предпринимателя Ильи Трабера и его делового партнера Владимира Даниленко стали поводом для уголовного дела об убийстве депутата Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на материалы дела.

Игорь Лыков около полутора лет работал водителем у Ильи Трабера и Владимира Даниленко. Позже был осужден за мошенничество. После этого он отправился в зону специальной военной операции, попал в плен и дал интервью украинскому блогеру, в котором рассказывал о своей работе с Ильей Трабером и Владимиром Даниленко.

В 2025 году Игорь Лыков вернулся в Россию в рамках обмена пленными и дал следствию показания.

В материалах дела, как следует из решения суда, содержатся «сведения об обоснованном подозрении в причастности Владимира Даниленко к инкриминируемому преступлению». Они основаны в том числе на показаниях потерпевших и бывшего водителя Лыкова, а также результатах осмотра места происшествия.

При этом защита в апелляционной жалобе на арест фигурантов указала на наличие в деле стенограммы интервью Игоря Лыкова. По мнению адвокатов, из его показаний прослеживается мотив мести за ранее вынесенный ему приговор, ответственность за который он возлагает на Владимира Даниленко и Илью Трабера.

17 июля Басманный районный суд Москвы отправил под стражу Илью Трабера по делу об убийстве депутата Александра Петрова. В рамках этого же расследования были арестованы бывший боксер Алисултан Надирбегов, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, бывший партнер Трабера Владимир Даниленко и еще один фигурант — Саид Саладинов.

По версии следствия, фигуранты причастны к убийству выборгского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова в 2020 году.

Матвей Николаев