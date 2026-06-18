По делу Ильи Трабера арестовали еще двух человек

Басманный районный суд Москвы арестовал двух предполагаемых подельников бизнесмена из Санкт-Петербурга Ильи Трабера. Речь идет о бывшем партнере бизнесмена — Владимире Даниленко — и Саиде Саладинове. Их обвинили в убийстве двух и более лиц, а также незаконном обороте оружия, сообщил источник «Ъ».

Дело связано с расследованием убийства выборгского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова в октябре 2020 года. Согласно материалам дела, киллер из снайперской винтовки застрелил депутата у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. Следствие полагало, что преступление может быть связано с бизнесом потерпевшего.

17 июня в Петербурге прошли обыски и выемки документов в офисе и на предприятиях, связанных с Ильей Трабером. Вечером того же дня бизнесмена доставили в Москву. 18 июня стало известно об аресте первого фигуранта дела: бывшего боксера Алисултана Надирбегова, которого считают исполнителем преступления.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Петербург снова бандитский».

Никита Черненко