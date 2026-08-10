В Сочи осужден судмедэксперт, скрывавший следы насильственной смерти

В Сочи вынесен приговор 41-летнему бывшему заведующему Центральным отделением ГБУЗ Бюро судебно-медицинской экспертизы №2 МЗ КК. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Доказательную базу собрал следственный отдел по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для расследования послужило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Эксперты районного отделения бюро СМЭ заключили, что потерпевший скончался от болезни, и отрицали связь смерти с полученными повреждениями. Следователи СКР с такими выводами не согласились и назначили в том числе генетическую экспертизу, которая выявила подмену гистологического материала погибшего материалом другого лица.

В ходе следствия была установлена причастность заведующего отделением к умышленной подмене. В мае 2024 года он привел гистологический материал потерпевшего в негодность, а затем заменил его архивными образцами другого лица, смерть которого не являлась насильственной. Повторная экспертиза установила, что жертва погибла не от болезни, а в результате умышленно причиненной черепно-мозговой травмы.

Суд назначил осужденному 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запретил ему заниматься экспертной деятельностью на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Анна Гречко