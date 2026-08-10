Долг 7,6 млрд рублей: суд закрыл дело о банкротстве ростовского ООО «Оптима»

Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по делу о банкротстве ростовского ООО «Оптима», задолжавшего банку более 7,6 млрд рублей, — из-за отсутствия у должника имущества и отказа банка финансировать процедуру. Определение суда опубликовано в картотеке дела.

Из материалов дела сделает, что банк обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о банкротстве предприятия в начале июня 2026 года. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что у должника нет имущества, достаточного для покрытия расходов на проведение банкротной процедуры. ООО «Оптима» направило в суд отзыв и ходатайство о прекращении производства, сославшись на это обстоятельство. банк, в свою очередь, также отказался финансировать процедуру и не возражал против ее прекращения, дополнительно попросив отменить обеспечительные меры.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Оптима» зарегистрировано в 2022 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — торговля оптовая электрической бытовой техникой. Учредитель — Денис Шевцов. Уставный капитал — 50 тыс. руб. За 2025 год прибыль компании составляет — 5,5 млн руб., выручка за 2025 год — 2 млрд руб.

Суд, руководствуясь пунктом 1 статьи 57 закона о банкротстве, удовлетворил это требование. Обеспечительные меры, принятые определением от 07.04.2026, отменены. Кроме того, банку из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в размере 5 млн рублей, уплаченная по платёжному документу от 03.04.2026, а также пошлина в размере 100 тыс. рублей, уплаченная по тому же документу.

Определение суда может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение одного месяца с даты его принятия.

Тат Гаспарян