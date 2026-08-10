Банкрот из Ростова выставил имущество в Нижнем Тагиле на торги за 190 млн рублей

Конкурсный управляющий ростовской компании «Магистр» Вероника Саввинова проведет аукцион по реализации двух лотов — комплекса зданий и земельных участков в Нижнем Тагиле — с начальными ценами 131 млн руб. и 59,8 руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене на электронной торговой площадке Арббитлот пройдет 29 сентября 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Магистр» зарегистрировано в 1999 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредитель — Артур Кашхчян. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

На продажу выставлены два лота, расположенные в Свердловской области, в Нижнем Тагиле.

Лот 1 — десять объектов по адресу: ул. Геологов, д. 29: здание склада технических материалов (216,5 кв. м), здание шпалотарного цеха (972,8 кв. м), здание РММ (346,5 кв. м), два здания котельной (79,2 кв. м и 71,4 кв. м), здание конторы (607,8 кв. м), здание клуба (466,8 кв. м), здание нежилого гаража (1 945,4 кв. м), сооружение-транспортёр (40,6 кв. м), а также земельный участок площадью 201 042 кв. м. Начальная цена лота — 131 млн руб.

Лот 2 — земельный участок (45 058 кв. м) и подъездной железнодорожный путь на территории Черемшанского ЛПХ, примыкающего к станции Гора Высокая. Начальная цена — 59,8 млн руб.

Шаг аукциона составляет 5%, задаток — 20% от начальной цены соответствующего лота. Задаток перечисляется на счёт ООО «Магистр» в ПАО «Совкомбанк».

Заявки подаются в электронном виде, подписанные ЭЦП, в соответствии с требованиями торговой площадки. К участию допускаются лица, оплатившие задаток и представившие заявку установленной формы.

Победитель определяется в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 139 Федерального закона № 127 «О несостоятельности (банкротстве)». В течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах торгов управляющий направляет победителю договор, который тот обязан подписать и вернуть в течение следующих 5 дней. При отказе или уклонении победителя от подписания договора задаток не возвращается. Оплата производится в течение 30 дней с даты заключения договора; имущество передаётся после полного расчёта. В случае нарушения сроков оплаты продавец вправе отказаться от исполнения договора, который считается расторгнутым.

Ознакомление с информацией и имуществом осуществляется у организатора в период приёма заявок.

Тат Гаспарян