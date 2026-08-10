Лидером по объему продаж в рублях на Дону стал препарат для похудения

По итогам первого полугодия в топ-10 брендов по объему продаж в рублях в Ростовской области стал препарат от диабета и для снижения веса Тирзетта с долей 2,1% и объемом 549 млн руб. На второй позиции находится препарат из тоже группы Семавик (1,2%, 303 млн руб.), замыкает тройку Седжаро (0,9%, 223 млн руб.). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В десятку также вошли Форсига, Эликвис, Велгия, Детралекс, Эдарби, Нурофен и Нимесил. В рублевом рейтинге представлены преимущественно дорогостоящие препараты, многие из которых относятся к категории рецептурных и применяются при хронических состояниях.

Иная картина наблюдается в рейтинге по объему продаж в упаковках. Здесь безусловным лидером стал Омепразол с долей 1,8% и показателем 1,1 млн упаковок. Второе место занял Меновазин (1,5%, 917 тыс. упаковок), третье — Натрия хлорид (1,4%, 878 тыс. упаковок). В топ-10 также вошли Цефтриаксон, Бисопролол, Цитрамон, Нафтизин, Ринонорм, Индапамид и Нурофен. Этот список отражает высокий спрос на доступные и широко применяемые средства — от препаратов для симптоматической терапии до базовых растворов и антибиотиков.

Эксперты отмечают, что расхождение в рейтингах обусловлено разной ценовой категорией препаратов: дорогостоящие инновационные средства формируют значительную долю выручки, тогда как недорогие и массовые лекарства лидируют по объему реализации в натуральном выражении. Такая структура рынка характерна для многих российских регионов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2026 года жители Ростовской области приобрели 356 тыс. упаковок антидепрессантов — на 26% больше, чем за тот же период годом ранее, а совокупная выручка сегмента достигла 333 млн руб.

Наталья Белоштейн