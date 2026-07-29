В Ростовской области продажи антидепрессантов выросли на четверть за полгода

В первом полугодии 2026 года жители Ростовской области приобрели 356 тыс. упаковок антидепрессантов — на 26% больше, чем за тот же период годом ранее, а совокупная выручка сегмента достигла 333 млн руб., пишет РБК Ростов со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Фармацевтический рынок Ростовской области фиксирует устойчивый подъём в сегменте антидепрессантов. По сведениям DSM Group, за январь–июнь 2026 года донские аптеки реализовали 356 тыс. упаковок соответствующих препаратов против 282,8 тыс. за аналогичный отрезок 2025-го — прирост составил 26%. Средневзвешенная цена одной упаковки поднялась на 11% и зафиксировалась на отметке 936 руб.

В денежном выражении объем реализации увеличился ещё более ощутимо — на 40%, достигнув 333 млн руб. Среди наиболее востребованных препаратов выделяются Триттико с долей рынка 12,3%, Велаксин — 10,8%, Дулоксента — 8,9%, а также Ципралекс и Феварин, каждый из которых занимает по 7,5% в общей структуре продаж.

Схожая динамика прослеживается и в соседних регионах. В Краснодарском крае за тот же период было продано 552,8 тыс. упаковок, что превышает прошлогодние показатели на 39%, а Ставропольский край зафиксировал рост на 27% — до 183,8 тыс. упаковок.

Директор DSM Group Сергей Шуляк пояснил изданию, что наблюдаемая тенденция вписывается в общероссийский контекст: «Люди все больше обращают внимание на своё психологическое состояние и приобретают соответствующие препараты». По его оценке, спрос на антидепрессанты и успокоительные средства в России пока существенно уступает показателям ряда зарубежных стран, что открывает перспективы для дальнейшего расширения рынка в предстоящие годы.

Между тем квартальная статистика также указывает на восходящий тренд: только за январь–март 2026 года жители Ростовской области купили 161,5 тыс. упаковок антидепрессантов — на 13% больше, чем в первом квартале предыдущего года, а денежный объем сделок вырос на 32%.

Станислав Маслаков