Утром 10 августа в Сочи работают 50 АЗС

Сегодня утром, 10 августа, по состоянию на 09:00 в Сочи работают 50 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На 14 автозаправочных станциях Сочи в наличии АИ-100, АИ-95 есть на 33 станциях, АИ-92 — на 35 заправках, дизельное топливо — на 43 АЗС, сжиженный газ — на 12 АЗС. Мэрия отмечает, что на двух автозаправочных станциях «Лукойл» и двух АЗС «Роснефть» топливо реализуется исключительно по топливным картам.

На АЗС «Роснефть» действуют лимиты — не более 30 л бензина и 50 л дизельного топлива на один автомобиль, а для станций, расположенных на трассах, эти объемы увеличены до 50 и 300 л соответственно. На заправках «Лукойл» допустимый объем составляет до 40 л бензина и 60 л дизтоплива на автомобиль. Еще две АЗС временно приостановили отпуск топлива, а четыре станции находятся на плановом ремонте.

«Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Об изменениях ситуации будем сообщать дополнительно»,— отмечается в сообщении мэрии.

Алина Зорина