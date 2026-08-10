Гостиничный фонд Краснодара в 2026 году увеличился до 6,9 тысячи номеров

Гостиничный фонд Краснодара в первой половине 2026 года вырос до 6,9 тыс. номеров. Основной прирост обеспечили реновация действующих средств размещения и перезапуск ранее закрытых объектов под новыми брендами, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сейчас в краевой столице работают 250 коллективных средств размещения. Из них четыре имеют категорию «пять звезд», 29 — «четыре звезды», 57 — «три звезды», 14 — «две звезды», еще два объекта относятся к категории «одна звезда». Остальные средства размещения не имеют категории.

Гостиничная инфраструктура Краснодара продолжит расширяться. Профильные службы муниципалитета уже выдали разрешения на строительство современных гостиничных комплексов со сроком реализации до 2028 года.

По оценке специалистов отрасли, после ввода новых объектов номерной фонд города увеличится еще примерно на 200 номеров.

Ранее сообщалось, что количество гостиничных номеров категории 4–5 звезд в Краснодарском крае за последние пять лет выросло примерно в полтора раза. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, сейчас в крае работают более 350 объектов высокой категории, а номерной фонд увеличился с менее чем 31 тыс. в 2021 году до около 45 тыс. в 2026 году.

Нурий Бзасежев