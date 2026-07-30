Количество отелей высокой категории на Кубани выросло в 1,5 раза

Количество гостиничных номеров категории 4–5 звезд в Краснодарском крае за последние пять лет выросло примерно в полтора раза. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, сейчас в крае работают более 350 объектов высокой категории, а номерной фонд увеличился с менее чем 31 тыс. в 2021 году до около 45 тыс. в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Основной прирост обеспечили сетевые гостиничные проекты. Глава региона связал развитие сегмента с принятым в 2021 году запретом на строительство жилья в 500-метровой прибрежной зоне. По его словам, это позволило отельерам получить доступ к перспективным курортным территориям и повысило привлекательность инвестиций в гостиничную инфраструктуру.

Также в Краснодарском крае увеличилось число объектов, работающих по системе «все включено». Сейчас таких гостиниц насчитывается 87 против 50 пять лет назад. Власти региона считают, что развитие этого формата позволит обеспечить более равномерную загрузку курортов в течение всего года.

В настоящее время в курортной отрасли Кубани реализуется 215 инвестиционных проектов общей стоимостью около 1,5 трлн руб. Для сравнения, в 2019 году таких проектов было 28 с объемом вложений 23,7 млрд руб.

В 2026 году регион рассчитывает создать более 10 тыс. новых гостиничных номеров и открыть свыше 70 объектов размещения. Для привлечения инвесторов в туристической сфере действует около 20 мер поддержки, включая инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, субсидии, льготное кредитование и освобождение от налога на имущество организаций.

Вячеслав Рыжков