Ремонт давит на полис

В первом полугодии 2026-го средняя цена ОСАГО в Петербурге выросла всего на 0,8% — до 9,7 тыс. рублей. Для сравнения: по России она поднялась на 5%, до 7,6 тыс. рублей. Уровень выплат с учетом расходов на ведение дел за этот период в городе зафиксирован на отметке 69,9%, в Ленобласти — 72%, а по стране в среднем — 96,9%, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Для самих страховщиков ситуация становится напряженной: стоимость полиса для аккуратных водителей почти не меняется, а средняя выплата за ремонт машины стабильно растет, что, по мнению экспертов, приведет к неизбежному подорожанию страхования. Уже в сентябре рост стоимости полисов ОСАГО может составить 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость полиса для аккуратных водителей почти не меняется, а средняя выплата за ремонт машины стабильно растет

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Стоимость полиса для аккуратных водителей почти не меняется, а средняя выплата за ремонт машины стабильно растет

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В филиале «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рассказали, что сборы за первое полугодие увеличились на 145%, а число договоров — на 142%. При этом средний чек поднялся лишь на 1,2% (против 3,9% в среднем по рынку). Директор филиала Кирилл Павлов объясняет, что удерживать ценники компаниям удавалось благодаря высоким банковским ставкам и доходам от инвестиций. Однако из-за подорожания деталей и сервисных работ этот ресурс исчерпан. «Сдерживать стоимость полисов нам помогала высокая процентная ставка за счет заработка на инвестиционном доходе. Сейчас данный механизм сужается, и из-за убыточности мы прогнозируем рост тарифов»,— говорит господин Павлов.

По статистике «INFOLine-Аналитики» за январь — май 2026 года, средняя премия в Петербурге и вовсе снизилась на 0,1% (до 9,69 тыс. рублей на годовой полис), а средняя выплата подскочила на 6,5% — до 106,4 тыс. Генеральный директор компании Михаил Бурмистров указывает, что полис для автовладельцев практически не подорожал, в то время как восстановление машин обходится все дороже, лишая страховщиков запаса прочности. Сдерживать чек для дисциплинированных водителей помогает гибкая настройка ставок. Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева напоминает: «Центробанк расширил тарифный коридор в декабре 2025 года на 15% в обе стороны. Это дало компаниям возможность давать скидки аккуратным автовладельцам за счет повышения стоимости покрытия для нарушителей и аварийных водителей».

Обновление баз

Следующим фактором, влияющим на рост цен, станет обновление расчетных баз. Во всероссийском союзе страховщиков и в РСА обращают внимание, что июльские изменения в Единой методике ЦБ увеличат средний размер выплат по страховке на 8–10%. Вступающие в силу 19 сентября 2026 года справочники цен на запчасти от РСА поднимут заложенную стоимость деталей на 8–9%, а региональный коэффициент для Петербурга вырастет на 2,1–2,2%. В итоге полисы могут подорожать в пределах 10%, причем сильнее всего это ощутят водители с высокой аварийностью.

Руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев приводит свои данные: за первые семь месяцев 2026 года средняя премия по стране поднялась на 5–7%. По его оценке, новый справочник стоимости запчастей с 1 сентября увеличит страховые выплаты на 10%, что прямо отразится на финальной цене полиса.

По данным, РСА за первые семь месяцев 2026-го доля электронных полисов ОСАГО в Санкт-Петербурге достигла 83%, обогнав общероссийский показатель (81%). Но за массовым переходом в «цифру» стоит вовсе не сменa привычек частных автомобилистов, а активные покупки коротких страховок таксопарками.

Высокая доля электронного ОСАГО в Петербурге напрямую связана с легковым такси. По данным РСА, за первое полугодие в городе оформили 869,1 тыс. краткосрочных полисов против 199,2 тыс. годом ранее (прирост почти на 670 тыс. штук).

Михаил Бурмистров из «INFOLine-Аналитики» отмечает, что 1,6 млн электронных договоров, оформленных в Северной столице за семь месяцев, не равны 1,6 млн застрахованных машин. В целом по стране за семь месяцев число коротких полисов выросло в 5,3 раза (до 15,2 млн) и 99,8% из них приходится на такси. В Петербурге за январь — май на короткие страховки пришлось 716 тыс. из 1,4 млн сделок. Автомобили такси регулярно сменяют полисы под конкретные рабочие смены, а агрегаторам так проще отслеживать наличие страховки у водителей.

Учиться новому

С оформлением аварий без ГАИ кардинальных изменений не происходит. Доля европротокола за полугодие составила 41,4% по России и 29,9% в Петербурге. Михаил Бурмистров добавляет, что онлайн-урегулирование убытков в 2025 году заняло 9,7%. По его мнению, у этого направления высокий потенциал: покупать полисы через интернет автовладельцы привыкли, а вот оформлять выплату без визита в офис только учатся.

Обычные бумажные бланки постепенно уходят с рынка. По данным РСА за полгода 2026-го, в Петербурге на бумаге выписали 290,7 тыс. полисов (17,3% от всех сделок в городе против 18,9% по России, где оформили 6,4 млн бумажных бланков). Впрочем, большинство таких договоров оформляются в электронной системе и просто распечатываются на принтере. Михаил Бурмистров ожидает, что через три — пять лет доля e-ОСАГО достигнет 90–95% (и 85–88% уже в ближайший год). Бумага останется нишевым продуктом для коммерческих автопарков, сложных страховых случаев и продаж через агентов. Роман Лободин из «АльфаСтрахования» считает, что доля электронных продаж зафиксируется на уровне 85%, а оставшаяся часть сохранится за счет водителей старшего поколения и жителей регионов с нестабильным интернетом. Антон Пожидаев из «СберСтрахования» добавляет к этой категории возрастных клиентов и юридические лица, которые опасаются проблем со связью у наемных водителей на рейсах.

Основатель InsurTech-платформы AIINS Игорь Кононов говорит: «Переход страхования в "цифру" является очевидным процессом. Электронный полис e-ОСАГО — это уже сформировавшийся стандарт. Но текущий рост продаж не просто замена бумажного бланка на электронный файл. Сегодня рынок переходит на следующий, гораздо более глубокий этап цифровой трансформации».

По его словам, если раньше главным преимуществом было само дистанционное оформление, то теперь ключевым фактором становится момент появления полиса в клиентском пути. Господин Кононов считает, что через год доля e-ОСАГО вполне может приблизиться к 85–90%. Этот рост будет происходить за счет развития маркетплейсов, цифровых платформ, автодилеров и встроенных страховых сервисов. «На горизонте пяти лет электронная форма станет абсолютным стандартом рынка, а бумажный полис сохранится лишь как исключение для отдельных категорий клиентов»,— прогнозирует он.

Александра Хренкова