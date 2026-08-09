Суд готовится вынести приговор по старому делу об убийстве адлерских бизнесменов

В Краснодарском краевом суде завершились прения сторон по делу об убийствах владельцев компании «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна, совершенных в 2001–2002 годах. Гособвинение потребовало приговорить троих признанных присяжными виновными в преступлении к лишению свободы на длительные сроки (12–13 лет) в колонии строгого режима. Об этом пишет «Ъ».

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По данным следствия, организатором преступлений выступил предприниматель Антраник Яланузян, стремившийся захватить торговые точки в Курортном городке Адлера. В 2001 году он привлек к исполнению убийств Рафаэла Чолокяна и Эдуарда Карагозяна после того, как владелец ООО «Кандагар», контролировавший здесь торговые точки, Ашот Чакрян отказался от ведения с ним совместного бизнеса, пишет «Ъ».

В апреле 2001 года Ашот Чакрян уехал из дома и не вернулся, его автомобиль и документы со следами крови нашли в горах. Самвел Чакрян был застрелен в сентябре 2001 года у игрового зала, Ишхан Капекян погиб в марте 2002 года в своем авто, где его поджидал убийца. После гибели владельцев «Кандагара» торговые объекты в Курортном городке перешли под контроль окружения Антраника Яланузяна, утверждает обвинение.

Уголовное дело было возбуждено в 2022 году спустя два десятилетия после преступлений. Вердикт коллегии присяжных о виновности всех троих фигурантов был вынесен в конце мая.

Прокурор предложил назначить Эдуарду Карагозяну максимальный срок наказания — 13 лет и 4 месяца, учитывая его судимость. Для Антраника Яланузяна (77 лет) он попросил 12 лет 6 месяцев с учетом многочисленных заболеваний, а для Рафаэла Чолокяна — 13 лет из-за необходимости содержать малолетних детей и престарелых родителей.

Подсудимые не признали свою вину, а защита настаивает на отсутствии доказательств причастности к убийствам и просит оправдать подсудимых или прекратить их преследование по истечении срока давности.