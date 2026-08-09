В Красной Поляне оборудованы площадки для наблюдения за звездопадом Персеиды

На горных курортах Красной Поляны оборудованы площадки для наблюдения за звездопадом Персеиды, пик которого придется на ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщает администрация Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Одна из точек оборудована в высокогорной долине Цирк-2 на территории Курорта Красная Поляна в кемпинге «Звездная Поляна» на высоте свыше 2 тыс. м над уровнем моря. В ночь с 12 на 13 августа гости смогут послушать там лекцию астрономов, понаблюдать за небом в телескоп и поучаствовать в чайной церемонии.

Другой горный кемпинг – «Нахазо», — откуда можно будет наблюдать за астрономическим явления, расположен в 7 км от смотровой площадки Роза Пик, на высоте 1,9 тыс. м над уровнем моря.

Метеоритный поток Персеиды считается одним из самых впечатляющих астрономических событий года. В нынешнем году пик активности Персеид придется на ночь с 12 на 13 августа. В этот время можно наблюдать до нескольких десятков метеоров в час. Этим явлением лучше любоваться вдали от городов, так как световой шум населенных пунктов заметно снижает видимость звезд. Несмотря на то, что максимальная активность метеоритного потока ожидается в середине августа, Персеиды наблюдать его можно будет вплоть до 24 августа.

Андрей Петров