Фигурантов дела «Облкоммунэнерго» Боброва и Черных отпустили под домашний арест

Суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения бизнесмену Алексею Боброву и топ-менеджеру «Корпорации СТС» Татьяне Черных с содержания под стражей на домашний арест по делу о мошенничестве в компании «Облкоммунэнерго». Об этом сообщили представители правоохранительных органов агентству ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ранее Верх-Исетский районный суд продлил обвиняемым заключение до 15 августа 2026 года включительно.

Бывший бенефициар холдинга «Корпорация СТС» Алексей Бобров и председатель совета директоров компании Татьяна Черных обвиняются в хищении субсидий областного правительства. Им также инкриминируется мошенничество в особо крупный размере. Фигурантом дела также является бывший гендиректор АО «Объединенная теплоснабжающая компания» Антон Боликов.

Следствие также считает причастным к преступлению бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Его в конце прошлого года отпустили из СИЗО под домашний арест из-за рецидива серьезного заболевания.

В октябре прошлого года суд удовлетворил иск об изъятии партии активов Артема Бикова и Алексея Боброва. Тогда в доход государства обратили «Корпорацию СТС», «Облкоммунэнерго», СУЭНКО, Курганскую ТЭЦ и другие компании. Всего были изъяты акции и доли в 38 обществах общей капитализацией свыше 134 млрд руб.