Фигурантов дела «Облкоммунэнерго» оставили под стражей до 15 августа

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение оставить под стражей трех фигурантов дела «Облкоммунэнерго», которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

До 15 августа содержаться под стражей будут бизнесмен Алексей Бобров, топ-менеджер «Корпорации СТС» Татьяна Черных и экс-глава АО «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочерняя структура «Облкоммунэнерго») Антон Боликов. Постановление суда вступит в силу через трое суток.

Как считает следствие, обвиняемые, ссылаясь на необходимость возмещения затрат при исполнении контрактов, похитили не менее 1 млн руб. из бюджета региона. Выделенные средства предназначались для развития инфраструктуры, но фигуранты направили их на погашение долгов ОТСК за топливно-энергетические ресурсы. При этом ОТСК выделяли две субсидии на 508 млн руб., но обвиняемые якобы получили их по завышенной стоимости на оплату работ.

По версии обвинения, Олег Чемезов, занимая пост вице-губернатора, способствовал незаконной деятельности ОТСК. Организатором схемы следствие считает Татьяну Черных. Никто из них вину не признает. Олега Чемезова в конце 2025 года отпустили из СИЗО под домашний арест из-за рецидива серьезного заболевания.

Ирина Пичурина